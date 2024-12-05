Экс-судья тандыр останется под стражей до февраля за смертельное ДТП
Киев • УНН
Святошинский суд продлил арест бывшему судье Алексею тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП в состоянии опьянения. Он будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года без права на залог.
Святошинский районный суд Киева продлил арест до 2 февраля бывшему судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на заседании по продлению срока действия меры пресечения, которое должно было состояться 29 ноября, обвиняемый расторг договор с адвокатом. Поэтому суд назначил бесплатного защитника, который ходатайствовал о переносе заседания из-за необходимости ознакомиться с материалами дела.
Уже на заседании 4 декабря обвиняемый заявил отвод судье, который не удовлетворили.
"Во время судебного заседания 5 декабря он снова заявил отвод судье, который также не был удовлетворен судом, после чего обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - информирует прокуратура.
Дополнение
В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УК. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью тандыра отправили под стражу.
В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея тандыра.