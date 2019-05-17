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Экс-регионала приговорили к 8 годам тюрьмы

Экс-регионала приговорили к 8 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 13897 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы экс-регионала Николая Бутрименко, причастного к гибели бойцов спецназа во время АТО в июле 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные суда.

"16 мая 2019 Куйбышевским районным судом Запорожской области было рассмотрено уголовное производство по обвинению гражданина Б. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (Террористический акт), ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) УК Украины и вынесен приговор, согласно которому гражданин Б. признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать руководящие должности с организационно-распорядительными функциями и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на срок два года и с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по ч. 3 ст. 258 УК Украины обвиняемого оправдано в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано его участие в совершении террористического акта.

Кроме того, согласно ст. 72 ч. 5 УК Украины (в редакции Закона от 26.11.2015 года по №838-VIII) зачислены гражданину Б. в срок отбытия наказания задержание и предварительное заключение с 1 июля 2016 по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Напомним, экс-депутат Шахтерского райсовета от Партии регионов Бутрименко был причастен к гибели двух групп бойцов украинского спецназа 23 июля 2014. Он донес командованию боевиков так называемой "ДНР" о пребывании на окраине села Латышев украинских военных. После чего усиленной мобильной группой террористов были убиты 8 и взяты в плен 7 кировоградских спецназовцев.

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