Чергове слухання щодо сепаратиста М.Бутрименка відбулось на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, у Куйбишевському районному суді відбулось чергове слухання у справі щодо сепаратизму Миколи Бутрименка, передає кореспондент УНН.
Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО в Маріуполі, тому суд відбувався в режимі онлайн-спілкування через Skype.
Це засідання, як і попереднє, пройшло без належного оповіщення потерпілих - рідних загиблих і військових, які вижили під час трагічних подій літа 2014 року.
Адвокат потерпілої сторони заявила, що слідство не врахувало двох потерпілих та не внесло їх до справи. Тому попросила перенести слухання. Адвокат пообіцяла особисто зв'язатися з родиною Андрієнка (загиблого потерпілого), щоб представляти його в цьому процесі.
Наступне засідання суду призначене на 9 лютого 2017 року. На ньому суд повинен продовжити підозрюваному у сепаратизмі термін утримання під вартою.
Нагадаємо, в липні 2014 року, 61-річний М.Бутрименко доніс командування бойовиків, так званої "ДНР" в м.Сніжне Донецької області про перебування на околиці села Латишеве українських військових. Після чого, посиленою мобільною групою терористів були вбиті 8 і взяті в полон 7 кіровоградських спецназівців. М.Бутрименко також брав участь у розстрілі українських військових.