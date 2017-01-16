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Очередное слушание относительно сепаратиста Н.Бутрименко состоялось в Запорожье

Очередное слушание относительно сепаратиста Н.Бутрименко состоялось в Запорожье

Киев • УНН

 • 10179 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, в Куйбышевском районном суде состоялось очередное слушание по делу о сепаратизме Николая Бутрименко, передает корреспондент УНН.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО в Мариуполе, поэтому суд проходил в режиме онлайн-общения через Skype.

Это заседание, как и предыдущее, прошло без надлежащего оповещения пострадавших - родных погибших и военных, выживших во время трагических событий лета 2014 года.

Адвокат потерпевшей стороны заявила, что следствие не учло двух потерпевших и не внесло их к делу. Поэтому попросила перенести слушания. Адвокат пообещала лично связаться с семьей Андриенко (погибшего потерпевшего), чтобы представлять его в этом процессе.

Следующее заседание суда назначено на 9 февраля 2017 года. На нем суд должен продлить  подозреваемому в сепаратизме срок содержания под стражей.

Напомним, в июле 2014 года, 61-летний Н.Бутрименко донес командованию боевиков так называемой "ДНР" в г. Снежное Донецкой области о пребывании на окраине села Латышев украинских военных. После чего, усиленной мобильной группой террористов были убиты 8 и взяты в плен 7 кировоградских спецназовцев. Н.Бутрименко также участвовал в расстреле украинских военных.

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