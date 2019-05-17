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Екс-регіонала засудили до 8 років в'язниці

Екс-регіонала засудили до 8 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі екс-регіонала Миколу Бутрименка, причетного до загибелі бійців спецпризначення під час АТО в липні 2014 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані суду.

"16 травня 2019 року Куйбишевським районним судом Запорізької області було розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Б. у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт), ч. 2 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) КК України і винесено вирок, за яким громадянина Б. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, і призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 8 років з позбавленням права обіймати керівні посади з організаційно-розпорядчими функціями та здійснювати фінансово-господарську діяльність на строк два роки і з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за ч. 3 ст. 258 КК України обвинуваченого виправдано у зв'язку з тим, що органом обвинувачення в суді не доведено його участь у вчиненні терористичного акту.

Крім того, відповідно до ст. 72 ч. 5 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 року за №838-VIII) зараховано громадянину Б. у строк відбуття покарання затримання та попереднє ув'язнення з 1 липня 2016 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Нагадаємо, екс-депутат Шахтарської райради від Партії регіонів Бутрименко був причетний до загибелі двох груп бійців українського загону спецпризначення 23 липня 2014 року. Він доніс командуванню бойовиків так званої "ДНР" про перебування на околиці села Латишеве українських військових. Після чого посиленою мобільною групою терористів були вбиті 8 і взяті в полон 7 кіровоградських спецназівців.

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