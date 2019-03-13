Экс-редактор коммунального СМИ завладела бюджетными средствами на сумму свыше 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Во Львовской области экс-редактор районной коммунальной газеты, учредителем которого является Перемышлянский районный совет, вопреки действующему законодательству, выплачивала зарплату и премии себе и сотрудникам, чем нанесла ущерб территориальной общине на 100 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"В течение августа 2008 года - ноября 2013 года редактор районной коммунальной газеты, учредителем которого является Перемышлянский районный совет, вопреки действующему законодательству, выплачивала зарплату и премии себе и сотрудникам", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что среди установленных досудебным расследованием нарушений - неправомерное трудоустройства близкого родственника, неосуществление пересчете зарплат после отзыва из отпуска, выплата за пребывание в отпуске без сохранения зарплаты, выплата премий отдельным работникам без коллективного договора, согласование профсоюза и уполномоченного собственником лица.
Своими действиями женщина нанесла территориальной общине ущерб на более 100 тысяч гривен.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Тернопольской области молодой человек обворовал заведение, в котором проходил стажировку.