Экс-редактор коммунального СМИ завладела бюджетными средствами на сумму свыше 100 тыс. грн

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116762 просмотра

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7 марта, 13:58 • 117389 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146990 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116024 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Во Львовской области экс-редактор районной коммунальной газеты, учредителем которого является Перемышлянский районный совет, вопреки действующему законодательству, выплачивала зарплату и премии себе и сотрудникам, чем нанесла ущерб территориальной общине на 100 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

"В течение августа 2008 года - ноября 2013 года редактор районной коммунальной газеты, учредителем которого является Перемышлянский районный совет, вопреки действующему законодательству, выплачивала зарплату и премии себе и сотрудникам", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что среди установленных досудебным расследованием нарушений - неправомерное трудоустройства близкого родственника, неосуществление пересчете зарплат после отзыва из отпуска, выплата за пребывание в отпуске без сохранения зарплаты, выплата премий отдельным работникам без коллективного договора, согласование профсоюза и уполномоченного собственником лица.

Своими действиями женщина нанесла территориальной общине ущерб на более 100 тысяч гривен.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Тернопольской области молодой человек обворовал заведение, в котором проходил стажировку.

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