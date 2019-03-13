Екс-редакторка комунального ЗМІ заволоділа бюджетними коштами на понад 100 тис. грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Львівській області екс-редактор районної комунальної газети, засновником якого є Перемишлянська районна рада, всупереч чинному законодавству, виплачувала зарплату та премії собі та працівникам, чим нанесла збитків територіальній громаді на 100 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

“Упродовж серпня 2008 року — листопада 2013 року редактор районної комунальної газети, засновником якого є Перемишлянська районна рада, всупереч чинному законодавству, виплачувала зарплату та премії собі та працівникам”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що серед встановлених досудовим розслідуванням порушень — неправомірне працевлаштування близького родича, нездійснення перерахунку зарплат після відкликання з відпустки, виплата за перебування у відпустці без збереження зарплати, виплата премій окремим працівникам без колективного договору, погодження профспілки та уповноваженої власником особи.

Своїми діями жінка завдала територіальній громаді збитків на понад 100 тисяч гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Тернопільській області молодик обікрав заклад, у якому проходив стажування.

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