Стажер обікрав свого роботодавця на 40 тисяч гривень

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Тернопільській області молодик обікрав заклад, у якому проходив стажування. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління областної поліції.

"Матеріальних збитків на суму майже 40 000 гривень завдав житель обласного центру своєму роботодавцю. 21-річний молодик, спокусившись на чуже майно, пішов на злочин", - йдеться в повідомленні.

Заявник повідомив, він найняв на роботу тернополянина, але з випробувальним терміном. Парубок мав ключі від закладу громадського харчування, тому міг в будь-який час потрапити до середини.

Одного дня з каси зникла виручка в розмірі 8500 гривень та чимала кількість комп’ютерної техніки. У протиправному потерпілий одразу запідозрив нового працівника, адже він не з’явився на роботу та вимкнув мобільний телефон.

"Поліцейські підтвердили здогадки заявника. Підозрюваний у скоєному зізнався. Молодик реалізував майно в ломбард, а кошти витратив на азартні ігри", - повідомили в поліції.

Тернополянину інкримінують частину 1 статті 185 КК України, тобто крадіжка. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

Нагадаємо, 18-річний юнак викрав з магазину сантехніки всю добову виручку.

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