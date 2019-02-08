Стажер обокрал своего работодателя на 40 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Тернопольской области молодой человек обворовал заведение, в котором проходил стажировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"Материальный ущерб на сумму почти 40 000 гривен нанес житель областного центра своему работодателю. 21-летний молодой человек, соблазнившись на чужое имущество, пошел на преступление", - говорится в сообщении.
Заявитель сообщил, он нанял на работу тернополянина, но с испытательным сроком. Парень имел ключи от заведения общественного питания, поэтому мог в любое время попасть внутрь.
Однажды из кассы исчезла выручка в размере 8500 гривен и немалое количество компьютерной техники. В противоправном пострадавший сразу заподозрил нового работника, ведь он не явился на работу и выключил мобильный телефон.
"Полицейские подтвердили догадки заявителя. Подозреваемый в содеянном сознался. Молодой человек реализовал имущество в ломбард, а деньги потратил на азартные игры", - сообщили в полиции.
Тернополянину инкриминируют часть 1 статьи 185 УК Украины, то есть кражу. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.
Напомним, 18-летний юноша похитил из магазина сантехники всю суточную выручку.