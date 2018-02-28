Стажер “виніс” з магазину в Одеській області всю добову виручку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поліцейські на Одещині затримали 18-річного жителя Миколаївської області, який викрав з магазину сантехніки всю добову виручку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області
“До поліції звернувся власник торгівельного закладу, який повідомив, що з сейфу невідома особа викрала грошові кошти в сумі 64 тисячі гривень. Про місцезнаходження ключа від сейфу знали всі співробітники магазину”, — зазначено в повідомленні.
Під час оперативно-розшукових заходів було викрито молодика, який упродовж трьох діб проходив у магазині стажування для подальшого працевлаштування.
"Співробітники групи реагування патрульної поліції в одному з готелів м. Подільська викрили підозрюваного. В номері, який знімав юнак, були виявлені і вилучені викрадені гроші. Як виявилося, даний громадянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за місцем мешкання",- проінформував заступник начальника Подiльського відділу поліції ГУНП в Одеській області Анатолiй Коневщинський.
Молодик зізнався у скоєному, повідомивши, що за викрадені гроші мав намір поїхати до Києва.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Гроші повернули потерпілому. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві троє невідомих викрали з автомобіля 4 млн. гривень.