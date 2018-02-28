Стажер “вынес” из магазина в Одесской области всю суточную выручку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Полицейские в Одесской области задержали 18-летнего жителя Николаевской области, который похитил из магазина сантехники всю суточную выручку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области
“В полицию обратился владелец торгового заведения, который сообщил, что из сейфа неизвестный похитил денежные средства в сумме 64 тысяч гривен. О местонахождении ключа от сейфа знали все сотрудники магазина”, — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был разоблачен молодой человек, который на протяжении трех суток проходил в магазине стажировку для дальнейшего трудоустройства.
“Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в одном из отелей г. Подольска разоблачили подозреваемого. В номере, который снимал молодой человек, были обнаружены и изъяты похищенные деньги. Как оказалось, данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по месту жительства”, — проинформировал заместитель начальника Подольского отдела полиции ГУНП в Одесской области Анатолий Коневщинский.
Парень признался в содеянном, сообщив, что за похищенные деньги намеревался поехать в Киев.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Деньги вернули потерпевшему. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Киеве трое неизвестных похитили из автомобиля 4 млн грн..