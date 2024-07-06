Во Львове задержали экс-прокурора Ростислава Ильницкого, объявленного в розыск по подозрению в подделке документов, а также его тещу-адвоката, которая подозревается в организации "схем для уклонистов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Как стало известно УНН от собственных источников, речь идет о бывшем прокуроре Ростиславе Ильницком, который в прошлом году отгулял пышную свадьбу с экс-сотрудницей ГБР Роксоланой Москвой, на которую было приглашено более 800 гостей.

Детали

"Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации, которая действовала в западных областях Украины. В результате комплексных мероприятий во Львовской области задержали организатора схемы - местного адвоката. Во время обысков в ее доме задержан также ее зать, бывший прокурор, который почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что как свидетельствуют материалы дела, адвокат действовала в составе преступной группы, к которой привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а также служащих ТЦК и СП Львовской области.

"По имеющимся данным, стоимость услуг злоумышленников составляла до 12 тыс. долларов США с человека, а в целом они успели "заработать" почти полмиллиона американских долларов. "Схема" действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. Вместе с сообщниками адвокат способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности", - информирует СБУ.

Отмечается, что такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины.

"Правоохранители задержали организатора схемы во время получения первой части средств в размере 3500 долларов США. При обысках у фигурантки в ручной сумочке было обнаружено почти 1,5 млн в гривневом эквиваленте. Кроме этого изъяты и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции сообщили адвокату о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Дополнение

Бывший прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва отгуляли пышную двухдневную свадьбу во Львове, на которую было приглашено более 800 гостей.

В частности свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тыс. грн.