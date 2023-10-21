ЗМІ: у Львові намагалися вручити повістку експрокурору, який нещодавно відгуляв лакшері весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому залишили в поштовій скриньці за адресою проживання, з посиланням на власні джерела повідомляє "Еспресо.Захід", передає УНН.
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"Представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не змогли знайти експрокурора за жодною з адрес, а тому залишили повістку в поштовій скриньці. Як повідомили джерела, повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому залишили в поштовій скриньці за адресою проживання сьогодні, 20 жовтня", - ідеться у повідомленні.
Документ, як повідомляє видання, "оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП".
Як повідомляється, наразі видання звернулося по коментар у Львівський обласний ТЦК та СП і наразі чекає на офіційне підтвердження цієї інформації.
Нагадаємо
ДБР прокоментувало скандальне та гучне весілля своєї колишньої працівниці Роксолани Москви у Львові. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят.
Контекст
Раніше ЗМІ повідомляли, що колишній прокурор Ростислав Ільницький та колишня працівниця ДБР Роксолана Москва відгуляли пишне дводенне весілля у Львові, на яке було запрошено понад 800 гостей.
Зокрема весільний торт, за оцінками кондитерів, коштував близько 100 тис. грн.