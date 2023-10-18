У ДБР прокоментували скандальне весілля своєї експрацівниці у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. ДБР прокоментувало скандальне та гучне весілля своєї колишньої працівниці Роксолани Москви у Львові. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят, передає УНН.
У ДБР закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.
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«В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки», – зауважила радниця з комунікацій.
Вона також додала, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.
«Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов’язково звертатися до першоджерела», – сказала Сапьян.
Вона пояснила, що це потрібно робити через те, що деякі медіа для збільшення переглядів опускають важливі відомості, аби додати скандальності новині.
Також Сапьян додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.
«Не варто пов’язувати лакшер івесілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни», – сказала Сапьян.
Контекст
Раніше ЗМІ повідомляли, що колишній прокурор Ростислав Ільницький та колишня працівниця ДБР Роксолана Москва відгуляли пишне дводенне весілля у Львові, на яке було запрошено понад 800 гостей.
Зокрема весільний торт, за оцінками кондитерів коштував близько 100 тис. грн.