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В ГБР прокомментировали скандальную свадьбу своей экс-сотрудницы во Львове

Киев • УНН

 • 348657 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. ГБР прокомментировало скандальную и громкую свадьбу своей бывшей работницы Роксоланы Москвы во Львове. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян отметила, что не стоит связывать лакшери свадьбу с бывшей работой молодоженов, передает УНН.

В ГБР прокомментировали скандальную свадьбу своей экс-сотрудницы во Львове

В ГБР призвали украинцев доверять только официальным источникам информации, тщательно проверять факты и обязательно обращаться к первоисточникам информации.

Цитата

«В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – это бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад. Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки», – отметила советник по коммуникациям.

Она также добавила, что в период войны в Украине информационная безопасность является неотъемлемой составляющей общей безопасности страны.

«Мы живем в бешеном информационном потоке, в который затягивается дезинформация, ИПСО, искаженные факты. ГБР призывает украинцев доверять только официальным источникам информации и если новость содержит сомнительные факты – обязательно обращаться к первоисточнику», – сказала Сапьян.

Она объяснила, что это нужно делать из-за того, что некоторые медиа для увеличения просмотров опускают важные сведения, чтобы добавить скандальности новости.

Также Сапьян добавила, что проведение дорогой свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести.

«Не стоит связывать лакшери свадьбу с прежней работой молодоженов. Это – вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны», – сказала Сапьян.

Контекст

Ранее СМИ сообщали, что бывший прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва отгуляли пышную двухдневную свадьбу во Львове, на которую было приглашено более 800 гостей.

В частности свадебный торт, по оценкам кондитеров стоил около 100 тыс. грн.

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