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СМИ: во Львове пытались вручить повестку экс-прокурору, недавно отгулявшему лакшери свадьбу

Киев • УНН

 • 534713 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому оставили в почтовом ящике по адресу проживания, со ссылкой на собственные источники сообщает "Еспресо.Захід", передает УНН.

СМИ: во Львове пытались вручить повестку экс-прокурору, недавно отгулявшему лакшери свадьбу

Детали

"Представители Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки не смогли найти экс-прокурора ни по одному из адресов, а потому оставили повестку в почтовом ящике. Как сообщили источники, повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому оставили в почтовом ящике по адресу проживания сегодня, 20 октября", - говорится в сообщении.

Документ, как сообщает издание, "оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП".

Как сообщается, сейчас издание обратилось за комментарием во Львовский областной ТЦК и СП и ждет официального подтверждения этой информации.

Напомним

ГБР прокомментировало скандальную и громкую свадьбу своей бывшей работницы Роксоланы Москвы во Львове. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян отметила, что не стоит связывать лакшери свадьбу с бывшей работой молодоженов.

Контекст

Ранее СМИ сообщали, что бывший прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва отгуляли пышную двухдневную свадьбу во Львове, на которую было приглашено более 800 гостей.

В частности свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тыс. грн.

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