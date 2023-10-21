СМИ: во Львове пытались вручить повестку экс-прокурору, недавно отгулявшему лакшери свадьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому оставили в почтовом ящике по адресу проживания, со ссылкой на собственные источники сообщает "Еспресо.Захід", передает УНН.
Детали
"Представители Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки не смогли найти экс-прокурора ни по одному из адресов, а потому оставили повестку в почтовом ящике. Как сообщили источники, повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому оставили в почтовом ящике по адресу проживания сегодня, 20 октября", - говорится в сообщении.
Документ, как сообщает издание, "оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП".
Как сообщается, сейчас издание обратилось за комментарием во Львовский областной ТЦК и СП и ждет официального подтверждения этой информации.
Напомним
ГБР прокомментировало скандальную и громкую свадьбу своей бывшей работницы Роксоланы Москвы во Львове. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян отметила, что не стоит связывать лакшери свадьбу с бывшей работой молодоженов.
Контекст
Ранее СМИ сообщали, что бывший прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва отгуляли пышную двухдневную свадьбу во Львове, на которую было приглашено более 800 гостей.
В частности свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тыс. грн.