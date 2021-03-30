Экс-президент США Дональд Трамп запустил личный сайт для "общения" со сторонниками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. У бывшего президента США Дональда Трампа появился новый персональный сайт 45office.com, предназначенный для онлайн-общения с его сторонниками, пишет УНН.
Детали
“Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу “Америка прежде всего”, — говорится в описании ресурса.
На сайте пока доступны три страницы. Одна посвящена биографиям Дональда и Мелании Трамп и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди США.
Основная страница предлагает американцам “поделиться своими мыслями” с Трампом. Для этого нужно заполнить форму с личными контактными данными. Также отдельно предусмотрена возможность отправить приглашение бывшей президентской чете на какое-либо публичное мероприятие или запросить у них приветственное поздравление по тому или иному поводу. Третья страница предназначена для запросов от прессы.
Судя по оформлению сайта 45office.com, публичной переписки со сторонниками на нем не предполагается.
Дополнение
В начале января крупнейшие соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения срока его президентских полномочий, а Twitter — навсегда. Это произошло после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа. Соцсети заявили, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.
В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что бывший президент вернется в соцсети через два или три месяца “с собственной платформой”.
У Трампа уже есть один персональный сайт donaldjtrump.com. На нем предлагается сделать пожертвование или приобрести товары с символикой предвыборной кампании Трампа, но в реальности эти опции не работают.