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Експрезидент США Дональд Трамп запустив особистий сайт для "спілкування" з прихильниками

Експрезидент США Дональд Трамп запустив особистий сайт для "спілкування" з прихильниками

Київ • УНН

 • 14801 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У колишнього президента США Дональда Трампа з’явився новий персональний сайт 45office.com, призначений для онлайн-спілкування з його прихильниками, пише УНН.

Деталі

“Офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, одночасно просуваючи програму “Америка перш за все”, — йдеться в описі ресурсу.

На сайті поки доступні три сторінки. Одна присвячена біографій Дональда і Меланії Трамп і їхнім досягненням на посаді 45-го президента і першої леді США.

Головна сторінка пропонує американцям “поділитися своїми думками” з Трампом. Для цього потрібно заповнити форму з особистими контактними даними. Також окремо передбачена можливість запросити колишнє президентське подружжя на якийсь публічний захід чи замовити у них вітальне привітання з того чи іншого приводу. Третя сторінка призначена для запитів від преси.

Судячи з оформлення сайту 45office.com, публічне листування з прихильниками на ньому не передбачається.

Доповнення

На початку січня найбільші соцмережі Facebook, Instagram і YouTube заблокували акаунти Дональда Трампа до закінчення терміну його президентських повноважень, а Twitter — назавжди. Це сталося після штурму Капітолію, влаштованого прихильниками Трампа. Соцмережі заявили, що пости Трампа провокують насильство з боку правих екстремістів.

У березні радник Трампа Джейсон Міллер оголосив, що колишній президент повернеться в соцмережі через два або три місяці “з власної платформою”.

У Трампа вже є один персональний сайт donaldjtrump.com. На ньому пропонується зробити пожертву або придбати товари з символікою передвиборної кампанії Трампа, але в реальності ці опції не працюють.

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