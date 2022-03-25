Экс-президент россии Медведев заявил, что санкции Запада не влияют на кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Бесполезно верить, что санкции Запада против российского бизнеса могут оказать какое-либо влияние на правительство москвы, заявил в пятницу экс-президент россии и зампред Совета безопасности дмитрий медведев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Санкции лишь консолидируют российское общество и не вызовут народного недовольства властью", - сказал медведев в интервью российскому информационному агентству.
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Запад ввел ряд санкций против россии после ее вторжения в Украину, но через месяц после войны кремль говорит, что продолжит наступление, пока не достигнет своих целей по "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Некоторые санкции были направлены специально на бизнесменов-миллиардеров, которые, как полагают, приближены к президенту владимиру путину.
"Давайте спросим себя: Может ли кто-то из этих крупных бизнесменов иметь хоть малейшее влияние на позицию руководства страны? Я вам открыто говорю: нет, никак", - сказал медведев.
Напомним
США нанесли новый санкционный удар по рф: в перечне госдума, оборонка и операции с золотом.