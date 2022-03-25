Экс-президент россии Медведев заявил, что санкции Запада не влияют на кремль

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"Санкции лишь консолидируют российское общество и не вызовут народного недовольства властью", - сказал медведев в интервью российскому информационному агентству.

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Запад ввел ряд санкций против россии после ее вторжения в Украину, но через месяц после войны кремль говорит, что продолжит наступление, пока не достигнет своих целей по "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Некоторые санкции были направлены специально на бизнесменов-миллиардеров, которые, как полагают, приближены к президенту владимиру путину.

"Давайте спросим себя: Может ли кто-то из этих крупных бизнесменов иметь хоть малейшее влияние на позицию руководства страны? Я вам открыто говорю: нет, никак", - сказал медведев.

Напомним

США нанесли новый санкционный удар по рф: в перечне госдума, оборонка и операции с золотом.