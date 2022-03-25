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Екс-президент росії Медведєв заявив, що санкції Заходу не впливають на кремль

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Марно вірити, що санкції Заходу проти російського бізнесу можуть мати будь-який вплив на уряд москви, заявив у п’ятницю екс-президент росії та заступник голови Ради безпеки дмитро медведєв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Екс-президент росії Медведєв заявив, що санкції Заходу не впливають на кремль

Цитата

"Санкції лише консолідують російське суспільство і не викличуть народного невдоволення владою", - сказав медведєв в інтерв'ю російському інформаційному агентству.

Деталі

Захід ввів ряд санкцій проти росії після її вторгнення в Україну, але через місяць після війни кремль каже, що продовжить наступ, доки не досягне своїх цілей щодо "демілітаризації та денацифікації" України.

Деякі санкції були спрямовані спеціально на бізнесменів-мільярдерів, які, як вважають, наближені до президента володимира путіна.

«Давайте запитаємо себе: чи може хтось із цих великих бізнесменів мати хоч найменший вплив на позицію керівництва країни? Я вам відкрито кажу: ні, ніяк», – сказав медведєв.

Нагадаємо

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