Экс-премьер Британии: нападающие на нашу демократию не победят
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отреагировал на инцидент возле парламента Великобритании, заявив, что люди, которые пытаются напасть на демократию страны настолько варварскими методами, никогда не победят. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мои мысли с родными и близкими погибших и раненых. Люди, которые пытаются напасть на нашу демократию настолько варварскими методами, никогда не победят", - написал Д.Кэмерон.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.