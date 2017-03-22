Екс-прем'єр Британії: нападники на нашу демократію не переможуть
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон відреагував на інцидент поблизу парламенту Великої Британії, заявивши, що люди, які намагаються напасти на демократію країни настільки варварськими методами, ніколи не переможуть. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Мої думки з рідними і близькими загиблих та поранених. Люди, які намагаються напасти на нашу демократію настільки варварськими методами, ніколи не переможуть", - написав Д.Кемерон.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.