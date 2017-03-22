Екс-прем'єр Британії: нападники на нашу демократію не переможуть

"Мої думки з рідними і близькими загиблих та поранених. Люди, які намагаються напасти на нашу демократію настільки варварськими методами, ніколи не переможуть", - написав Д.Кемерон.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.