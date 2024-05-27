Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

В суд направлено дело двух бывших руководителей органов МВД Украины из Крыма, которые перешли на службу в РФ, совершив действия, которые квалифицируются как государственная измена. Об этом передает УНН исо ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Детали

Обвинительные акты в отношении двух бывших руководителей органов МВД Украины из Крыма, которые изменили присяге на верность народу Украины и перешли на службу к врагу, возглавив управление мвс россии, - направлены в суд.

Прокуратура АР Крым и города Севастополя направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших руководителей органов МВД Украины из Крыма. Их действия квалифицированы как государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Установлено, что в 2014 году обвиняемые изменили присяге на верность народу Украины и перешли на службу к врагу, возглавив «управление МВД России по городу Симферополю» и «отдел полиции № 2 „Киевский“ УМВД России по городу Симферополю», - информирует ведомство.

Экс-правоохранители способствовали созданию и функционированию оккупационных органов внутренних дел на полуострове, отмечает ведомство. По данным следствия, фигуранты оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним,

Бывшего офицера немецкой армии приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.