Екс-правоохоронців з окупованого Криму, які перешли на службу у мвс рф, судитимуть за державну зраду
Київ • УНН
Двом колишнім керівникам Міністерства внутрішніх справ України з Криму, які зрадили присязі та перейшли на російську службу, загрожує до 15 років позбавлення волі за державну зраду після направлення обвинувальних актів до суду.
До суду скеровано справу двох колишніх керівників органів МВС України з Криму, які перейшли на службу в рф, здійснивши дії, які кваліфікуються як державна зрада. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та Севастополя.
Деталі
Обвинувальні акти щодо двох колишніх керівників органів МВС України з Криму, які зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до ворога, очоливши управління мвс росії, - направлено до суду.
Прокуратура АР Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх керівників органів МВС України з Криму. Їхні дії кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлено, що у 2014 році обвинувачені зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до ворога, очоливши "управління МВС Росії по місту Сімферополю" та "відділ поліції № 2 "Київський" УМВС Росії по місту Сімферополю" - інформує відомство.
Екс-правоохоронці сприяли створенню та функціонуванню окупаційних органів внутрішніх справ на півострові, зазначає відомство. За даними слідства, фігуранти надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.
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