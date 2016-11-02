Экс-сотрудника прокуратуры заочно будут судить на Луганщине

Установлено, что осенью 2014 года, когда Луганск оккупировали боевики, 37-летний мужчина, который работал в прокуратуре Луганской области, начал работать на террористов "ЛНР", вступив в состав "Генеральной прокуратуры ЛНР".

Он занял должность начальника управления надзора за соблюдением законов в военной сфере "Генеральной прокуратуры ЛНР".

Так как обвиняемый продолжает находиться на захваченной террористами территории и работать на боевиков, прокуратура Луганской области инициировала перед судом проведения в отношении него специального (заочного) досудебного расследования.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для заочного осуждения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.