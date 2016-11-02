Екс-працівника прокуратури заочно судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду справу стосовно колишнього працівника прокуратури, який перейшов на бік терористів “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Встановлено, що восени 2014 року, коли Луганськ окупували бойовики, 37-річний чоловік, який працював у прокуратурі Луганської області, почав працювати на терористів “ЛНР”, вступивши до складу “Генеральної прокуратури ЛНР”.
Він зайняв посаду начальника управління нагляду за дотриманням законів у військовій сфері “Генеральної прокуратури ЛНР”.
Через те, що обвинувачуваний продовжує перебувати на захопленій терористами території та працювати на бойовиків, прокуратура Луганської області ініціювала перед судом проведення стосовно нього спеціального (заочного) досудового розслідування.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для заочного засудження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.