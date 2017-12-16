Экс-посол США считает, что РФ рассматривает варианты постепенного выхода из Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что Российская Федерация рассматривает варианты постепенного выхода из Донбасса. Об этом дипломат сказал в интервью журналу "Новое время", передает УНН.
"Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает простор для переговоров. Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все-таки рассматривают варианты постепенного выхода из Донбасса", - сказал дипломат.
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Он также рассказал, что, по его информации, еще прошлым летом в окружении президента РФ Владимира Путина обсуждалось, что оставаться на Донбассе - не лучшая идея, и важно как-то постепенно оттуда выходить.
У.Тейлор убежден, что преимущества, которые они получили, войдя на Донбасс, оказались намного ниже ожидаемых, а вот цена этого шага - достаточно высока. Ведь Кремль, по его словам, не ожидал, что США и Европа будут сохранять санкции так долго.