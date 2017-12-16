Екс-посол США вважає, що РФ розглядає варіанти поступового виходу з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Російська Федерація розглядає варіанти поступового виходу з Донбасу. Про це дипломат сказав в інтерв’ю журналу "Новое время", передає УНН.
"Усі ці витрати явно перевищують вигоди, і це відкриває простір для переговорів. Тому я думаю і сподіваюся, що росіяни все-таки розглядають варіанти поступового виходу з Донбасу", - сказав дипломат.
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Він також розповів, що, за його інформацією, ще минулого літа в оточенні президента РФ Володимира Путіна обговорювалося, що залишатися на Донбасі - не найкраща ідея, і важливо якось поступово звідти виходити.
В.Тейлор переконаний, що переваги, які вони отримали, увійшовши на Донбас, виявилися набагато нижчими за очікувані, а ось ціна цього кроку - досить висока. Адже Кремль, за його словами, не очікував, що США та Європа будуть зберігати санкції так довго.
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