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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60170 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72728 просмотра

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10 марта, 16:40 • 75608 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106387 просмотра

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Экс-посол США в России: Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ

Экс-посол США в России: Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ

Киев  •  УНН

 • 6980 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп не очень хочет вводить новые санкции против России. Об этом рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

Однако, по мнению дипломата, в конце концов, новые санкции будут введены.

“Думаю, в конечном итоге новые санкции будут введены. Этот процесс будет идти медленно, так как она (администрация) явно не хочет этого делать. Сам президент Трамп, я думаю, очень не хочет вводить новые санкции. Но после этого обвинительного заключения отсутствие действий будет признаком слабости, и я знаю, что в администрации Трампа есть те, кто выступает за введение новые санкций. Поэтому я ожидаю, что со временем это произойдет”, — считает Макфол.

В пользу такого развития событий, как считает экс-посол, сыграют и официальные обвинения Министерства юстиции США против 13-ти россиян и трех организаций во вмешательстве в американские выборы.

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“После этого обвинительного заключения отсутствие действий будет признаком слабости, и я знаю, что в администрации Трампа есть те, кто выступает за введение новых санкций. Поэтому я ожидаю, что со временем это произойдет”, — спрогнозировал Майкл Макфол.

Напомним, ранее в администрации американского президента заявили о возможном внедрении дополнительных санкций против РФ. Такие санкции могут стать реакцией на вмешательство России в выборы в США.

США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере.

Эти предупреждения прозвучали вслед за заявлением государственного департамента США, что угроза применения американских санкций к оборонной промышленности России уже стоила Москве около 3 миллиардов долларов.

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