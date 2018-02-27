Екс-посол США в Росії: Трамп не хоче вводити нові санкції проти РФ

Однак, на думку дипломата, в кінці кінців, нові санкції будуть введені.

"Думаю, в кінцевому підсумку нові санкції будуть введені. Цей процес буде йти повільно, так як вона (адміністрація) явно не хоче цього робити. Сам президент Трамп, я думаю, дуже не хоче вводити нові санкції. Але після цього обвинувального висновку відсутність дій буде ознакою слабкості, і я знаю, що в адміністрації Трампа є ті, хто виступає за введення нових санкцій. Тому я очікую, що з часом це станеться", - вважає Макфол.

На користь такого розвитку подій, як вважає екс-посол, зіграють і офіційні звинувачення Міністерства юстиції США проти 13-ти росіян і трьох організацій у втручанні в американські вибори.

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"Після цього обвинувального висновку відсутність дій буде ознакою слабкості, і я знаю, що в адміністрації Трампа є ті, хто виступає за введення нових санкцій. Тому я очікую, що з часом це станеться", - спрогнозував Майкл Макфол.

Нагадаємо, раніше в адміністрації американського президента заявили про можливе запровадження додаткових санкцій проти РФ. Такі санкції можуть стати реакцією на втручання Росії у вибори в США.

США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері.

Ці попередження пролунали слідом за заявою державного департаменту США, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів.