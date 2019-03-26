Экс-полицейскую осудили за издевательства над пьяным мужчиной

Согласно сообщению, в суде было доказано, что находясь в должности инспектора патрульной полиции, женщина издевалась над нетрезвым мужчиной на улице. Суд признал обвиняемую виновной по ч. 2 ст. 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием".

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком - два года - и лишили ее специального звания лейтенанта полиции.

Так, в суде рассматривался инцидент, который произошел 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские получили сообщение о том, что возле одного из домов на скамейке лежит нетрезвый мужчина. Прибыв по вызову, к мужчине, который лежал на скамейке, патрульная применила меры физического воздействия, хотя мужчина не оказывал никакого сопротивления.

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области патрульного задержали на взятке за помощь "откосить" от армии.