Екс-поліцейську засудили за знущання над п'яним чоловіком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок колишній співробітниці поліції за знущання над п'яним чоловіком. Жінку засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном - два роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.
Згідно із повідомленням, у суді було доведено, що перебуваючи на посаді інспектора патрульної поліції, жінка знущалася над нетверезим чоловіком на вулиці. Суд визнав обвинувачену винною за ч. 2 ст. 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством".
Жінку засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном - два роки - і позбавили її спеціального звання лейтенанта поліції.
Так, у суді розглядався інцидент, який стався 13 травня 2018 року. Тоді патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що біля одного з будинків на лавці лежить нетверезий чоловік. Прибувши за викликом, до чоловіка, який лежав на лавці, патрульна застосувала заходи фізичного впливу, хоча чоловік не чинив ніякого опору.
Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області патрульного затримали на хабарі за допомогу "відкосити" від армії.