Экс-полицейских осудили за пытки львовянина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове четырех бывших полицейских осудили за содержание и пытки мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
"По результатам длительного судебного разбирательства, в этом году, 6 марта, Шевченковским районным судом Львова указанным лицам постановлен обвинительный приговор, согласно которому всех четырех приговорено к реальной мере наказания. Так, трем из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а еще одному - 3 года", - говорится в сообщении.
Отмечено, что четырех бывших сотрудников Шевченковского районного отделения Львовского городского управления ГУ НП во Львовской области обвиняли в незаконном содержании и пытках 32-летнего львовянина в декабре 2011 года
"...действия фигурантов квалифицировали по ч.2 ст.127 УК Украины (пытки), ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве выбрали меры патрульным полицейским, после действий которых умер задержанный.