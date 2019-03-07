Экс-полицейских осудили за пытки львовянина

"По результатам длительного судебного разбирательства, в этом году, 6 марта, Шевченковским районным судом Львова указанным лицам постановлен обвинительный приговор, согласно которому всех четырех приговорено к реальной мере наказания. Так, трем из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а еще одному - 3 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что четырех бывших сотрудников Шевченковского районного отделения Львовского городского управления ГУ НП во Львовской области обвиняли в незаконном содержании и пытках 32-летнего львовянина в декабре 2011 года

"...действия фигурантов квалифицировали по ч.2 ст.127 УК Украины (пытки), ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве выбрали меры патрульным полицейским, после действий которых умер задержанный.