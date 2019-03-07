Екс-поліцейських засудили за катування львів’янина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львові чотирьох колишніх поліцейських засудили за утримування і катування чоловіка. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
"За результатами довготривалого судового розгляду, цьогоріч, 6 березня, Шевченківським районним судом м.Львова вказаним особам постановлено обвинувальний вирок, відповідно до якого усіх чотирьох засуджено до реальної міри покарання. Так, трьом із них призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, а ще одному – 3 роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що чотирьох колишніх працівників Шевченківського районного відділення Львівського міського управління ГУ НП у Львівській області обвинувачували у незаконному утримуванні та катуванні 32-річного львів’янина у грудні 2011 року
"...дії фігурантів кваліфікували за ч.2 ст.127 КК України (катування), ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Києві обрали запобіжні заходи патрульним поліцейським, після дій яких помер затриманий.