Обрано запобіжні заходи патрульним, після дій яких помер затриманий

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи трьом столичним поліцейським, підозрюваним у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті людини. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

"За рішенням суду, двом працівникам поліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт з відстороненням від посади терміном на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, 17 лютого патрульні поліцейські отримали повідомлення про порушення громадського порядку в одному з районів Києва. Прибувши на місце події, вони виявили агресивно налаштованого 31-річного чоловіка, якого намагалися заспокоїти. При цьому, вони перевищили свої повноваження, застосувавши силу та кайданки. Потім його силоміць посадили до службового авто і висадили на виїзді з Києва. Згодом тіло цього чоловіка виявили у лісосмузі за містом.

Слідчі центрального апарату ДБР за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили поліцейським про підозру у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків – смерті людини, тобто ч.3. ст. 365 КК України.

У разі доведення вини поліцейським загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Раніше повідомлялося, що трьом патрульним поліцейським оголосили про підозру за перевищення службових обов’язків, що призвело до смерті потерпілого.

Нагадаємо, у Чернівцях працівник поліції жорстоко побив чоловіка.

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