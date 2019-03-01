Избраны меры пресечения патрульным, после действий которых умер задержанный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Печерский суд Киева избрал меры трем столичным полицейским, подозреваемым в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
"По решению суда, двум работникам полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, третьему - круглосуточный домашний арест с отстранением от должности сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным Бюро, 17 февраля патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева. Прибыв на место происшествия, они обнаружили агрессивно настроенного 31-летнего мужчину, которого пытались успокоить. При этом, они превысили свои полномочия, применив силу и наручники. Затем его силой усадили в служебное авто и высадили на выезде из Киева. Впоследствии тело этого человека обнаружили в лесополосе за городом.
Следователи центрального аппарата ГБР по материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили полицейским о подозрении в превышении власти работниками правоохранительных органов, что привело к тяжелым последствиям - смерти человека, то есть ч.3. ст. 365 УК Украины.
В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что трем патрульным полицейским объявили о подозрении за превышение служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.
Напомним, в Черновцах работник полиции жестоко избил мужчину.