У Чернівцях працівник поліції жорстоко побив чоловіка

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На одній з вулиць у Чернівцях чоловік напав на іншого і побив його. Під час перевірки з'ясувалося, що нападник – працівник поліції. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернівецькій області.