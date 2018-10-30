У Чернівцях працівник поліції жорстоко побив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На одній з вулиць у Чернівцях чоловік напав на іншого і побив його. Під час перевірки з'ясувалося, що нападник – працівник поліції. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
Так, інцидент стався 25 жовтня.
"Коли з'явилася інформація про те, що до цього інциденту може бути причетний працівник поліції, слідчі дали доручення до управління внутрішньої безпеки Чернівецької області про проведення перевірки. За результатами проведеної перевірки було встановлено, що до завдання тілесних ушкоджень причетний працівник поліції", – зазначили у відділі комунікації.
За фактом завдання тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КК України. Нині проводиться досудове розслідування, у ході якого встановлюються всі подробиці події.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Львівщині чоловік побив комунальника та священика
Крім того, у мережі з'явилося відео побиття. На ньому видно, як один із чоловіків починає лупцювати іншого, завдає численні удари кулаками, а потім ногами по різних частинах тіла постраждалого.
Як повідомив депутат Чернівецької міськради Володимир Бешлей у Facebook, потерпілий з важкими травмами потрапив до нейрохірургії.
Нагадаємо, у Харкові група поліцейських підозрюється у знущаннях із затриманих та одержанні хабарів на станції метро "Південний вокзал".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичному метро поліцейський побив чоловіка, прокуратура розпочала розслідування
Згодом ще двом поліцейським оголосили про підозру у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством.