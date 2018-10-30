В Черновцах работник полиции жестоко избил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На одной из улиц в Черновцах мужчина напал на другого и избил его. Во время проверки выяснилось, что нападавший – работник полиции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
Так, инцидент произошел 25 октября.
"Когда появилась информация о том, что к этому инциденту может быть причастен работник полиции, следователи дали поручение в управление внутренней безопасности Черновицкой области о проведении проверки. По результатам проведенной проверки было установлено, что к нанесению телесных повреждений причастен работник полиции", – отметили в отделе коммуникации.
По факту нанесения телесных повреждений было начато уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все подробности произошедшего.
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Кроме того, в сети появилось видео избиения. На нем видно, как один из мужчин начинает бить другого, наносит многочисленные удары кулаками, а потом ногами по различным частям тела пострадавшего.
Как сообщил депутат Черновицкого горсовета Владимир Бешлей в Facebook, пострадавший с тяжелыми травмами попал в нейрохирургию.
Напомним, в Харькове группа полицейских подозревается в издевательствах над задержанными и получении взяток на станции метро "Южный вокзал".
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Впоследствии еще двум полицейским объявили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.