Трьом патрульним оголосили підозру після смерті затриманого

"На даний час слідчим ДБР за погодженням з Генеральною прокуратурою повідомлено про підозру трьом працівникам патрульної поліції за фактом перевищення службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілого. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 365 КК України, санкція кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що 17 лютого патрульні поліцейські отримали повідомлення про порушення громадського порядку в одному з районів Києва.

"Прибувши на місце події, працівники поліції виявили агресивно налаштованого молодого чоловіка, який поводив себе неадекватно та, ймовірно, перебував під дією токсичних або наркотичних речовин. В свою чергу патрульні спробували затримати порушника, однак останній почав чинити їм опір. З метою подолання опору, працівниками поліції було застосовано спецзасоби та кайданки, після чого порушника затримано та викликано швидку медичну допомогу", - повідомили у патрульній поліції.

Патрульні з'ясували, що чоловік проживає у місті Вишгород, і вирішили відвезти його до місця проживання.

"У зв’язку з тим, що чоловік постійно намагався вийти з машини та не бажав їхати додому, патрульні висадили його з машини на під’їзді до міста Вишгорода. На ранок місцеві мешканці знайшли труп. За попереднім оглядом судово-медичного спеціаліста – людина померла від переохолодження", - зазначили у відомстві.

Усіх причетних до події встановили, матеріали спрямовано до ДБР.

Нагадаємо, слідчі ДБР розслідують 14 випадків катувань з боку правоохоронців.