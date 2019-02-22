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Трем патрульным объявили подозрение после смерти задержанного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Трем патрульным полицейским объявили о подозрении за превышение служебных обязанностей, которое повлекло смерть потерпевшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"В настоящее время следственным ГБР по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении трем работникам патрульной полиции по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины, санкция уголовного преступления предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 17 февраля патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. В свою очередь патрульные попытались задержать нарушителя, однако последний начал оказывать им сопротивление. С целью преодоления сопротивления, работниками полиции было применено спецсредства и наручники, после чего нарушитель задержан и вызвана скорая медицинская помощь", - сообщили в патрульной полиции.

Патрульные выяснили, что мужчина проживает в городе Вышгород, и решили отвезти его к месту жительства.

"В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к городу Вышгород. Утром местные жители нашли труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста - человек умер от переохлаждения", - отметили в ведомстве.

Всех причастных к событию установили, материалы направлены в ГБР.

Напомним, следователи ГБР расследуют 14 случаев пыток со стороны правоохранителей.

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