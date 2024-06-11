Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

Бывшего полицейского на Сумщине обвиняют в вымогательстве взятки и передаче конфиденциальной информации третьим лицам. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

В Сумской областной прокуратуре утвердили обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника полиции, который требовал взятку в размере 2 тысяч долларов США от потерпевшей за активизацию досудебного расследования относительно повреждения ее автомобиля.

Старший следователь Роменского райотдела полиции обещал помочь в назначении судебной экспертизы и демонстрировать материалы уголовного производства. Однако после получения взятки в сумме, которая была предварительно оговорена, правоохранителя задержали "на горячем" 24 января 2024 года.

Дополнительно к получению взятки, следователь также выполнял несанкционированное копирование и передачу конфиденциальной информации, хранившейся в государственных информационных ресурсах, заинтересованным лицам.

Сейчас бывший полицейский уже уволен.

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