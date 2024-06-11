Екс-поліцейський звинувачується у вимаганні хабара в розмірі 2000 доларів і витоку конфіденційних даних
Київ • УНН
Колишнього співробітника міліції в Сумській області звинуватили у вимаганні хабара в розмірі 2000 доларів за активізацію досудового розслідування і передачу конфіденційної інформації третім особам.
Колишнього поліцейського на Сумщині обвинувачують у вимаганні хабаря та передачі конфіденційної інформації третім особам. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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У Сумській обласній прокуратурі затвердили обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника поліції, який вимагав хабар у розмірі 2 тисяч доларів США від потерпілої за активізацію досудового розслідування щодо пошкодження її автомобіля.
Старший слідчий Роменського райвідділу поліції обіцяв допомогти у призначенні судової експертизи та демонструвати матеріали кримінального провадження. Однак після отримання хабаря в сумі, яка була попередньо обумовлена, правоохоронця затримали "на гарячому" 24 січня 2024 року.
Додатково до отримання хабаря, слідчий також виконував несанкціоноване копіювання та передавання конфіденційної інформації, що зберігалася в державних інформаційних ресурсах, зацікавленим особам.
Наразі колишнього поліцейського вже звільнено.
Правоохоронці затримали на хабарі офіцера Військової служби правопорядку07.06.24, 17:27 • 16919 переглядiв