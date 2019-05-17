Экс-наставник сборной Англии выразил готовность возглавить "Динамо"

"Недавно попытку попасть в "Динамо" сделал Свен-Горан Эрикссон, который последние 6 лет работал в Китае и сборной Филиппин. Как мне сказал человек, который с ним общался лично, дедушка в здравом уме и твердой памяти. Он говорил, что ему было бы интересно поработать именно с "Динамо", клубом с такими традициями. Не знаю, дошла ли эта информация к президенту клуба Игорю Суркису", - отметил Спиваковский.

Заметим, что Эрикссон начал тренерскую деятельность еще с 1976 года и тренировал более 10-ти клубов, среди которых: "Бенфика", "Рома", "Фиорентина", "Сампдория", "Манчестер Сити", "Лацио", "Шанхай" , "Гуанчжоу". С "Лацио" швед выиграл Кубок кубков (1998/99) и Суперкубок УЕФА (1999). Также он работал пять лет со сборной Англии и имел опыт работы во главе Мексики и Кот-д'Ивуара.