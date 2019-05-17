Екс-наставник збірної Англії виразив готовність очолити "Динамо"

"Нещодавно спробу потрапити в "Динамо" зробив Свен-Йоран Ерікссон, який останні 6 років працював в Китаї і збірній Філіппін. Як мені сказав чоловік, який з ним спілкувався особисто, дідусь при здоровому розумі й твердій пам'яті. Він говорив, що йому було б цікаво попрацювати саме з "Динамо", клубом з такими великими традиціями. Не знаю, чи дійшла ця інформація до президента клубу Ігоря Суркіса", - наголосив Співаковський.

Зауважимо, що Ерікссон розпочав тренерську діяльність ще з 1976 року і тренував більше 10-ти клубів, серед яких: "Бенфіка", "Рома", "Фіорентина", "Сампдорія", "Манчестер Сіті", "Лаціо", "Шанхай", "Гуанчжоу". Із "Лаціо" швед виграв Кубок володарів кубків (1998/99) і Суперкубок УЄФА (1999). Також він працював п'ять років зі збірною Англії і мав досвід роботи на чолі Мексики і Кот-д'Івуару.