Экс-нардеп В.Медянык пришел в суд дать показания по делу А.Ефремова

Защита А.Ефремова ходатайствовала о допросе в качестве свидетеля бывшего нардепа В.Медяныка.

Он сообщил, что только прилетел из-за рубежа.

Отвечая на вопрос адвоката о том, что ему известно о роли А.Ефремова в событиях в Луганской области с 30 ноября 2013 г. по июнь 2014 года, В.Медянык сказал: "В данный период времени, мы больше проводили в Киеве, чем в Луганске. Мы больше работали в режиме депутатской работы. По складу своего характера (А.Ефремов - ред.) никогда не занимался теми вещами, которые ему инкриминируют. Это мое мнение".

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего народного депутата Украины Владимира Медяныка в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказания его виновности в суде.

В.Медяныка подозревали в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины с нарушением Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям и в оказании организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".