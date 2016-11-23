Екс-нардеп В.Медяник прийшов до суду надати свідчення у справі О.Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав допит колишнього народного депутата Володимира Медяника у межах слухання клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу екс-нардепу від ПР Олександру Єфремову, передає кореспондент УНН.
Захист О.Єфремова клопотав про допит як свідка колишнього нардепа В.Медяника.
Він повідомив, що тільки прилетів з з-за кордону.
Відповідаючи на запитання адвоката про те, що йому відомо про роль О.Єфремова стосовно подій на Луганщині з 30 листопада 2013 року до червень 2014 року, В.Медяник сказав: "У даний період часу, ми більше проводили в Києві, ніж у Луганську. Ми більше працювали у режимі депутатської роботи. По складу свого характеру (О.Єфремов – ред.) ніколи б не займався тими речами, які йому інкримінують. Це моя думка".
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього народного депутата України Володимира Медяника у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення його винуватості у суді.
В.Медяника підозрювали у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків і в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.