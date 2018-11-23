Экс-министру Рудьковскому в РФ уже месяц проводят психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, которого в РФ задержали по делу о "нападении" на российское посольство в Киеве, уже месяц проводят психиатрическую экспертизу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По информации СМИ, Басманный суд Москвы сегодня продлил до 27 января арест экс-министра Николая Рудьковского, задержанного в Москве в октябре за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Рудьковскому до 27 января", - сказал собеседник агентства.
Издание отмечает, обвиняемого в рассмотрении ходатайства следствия не было в связи с тем, что он находится в институте им. В. П. Сербского на стационарной экспертизе с начала ноября. Во время заседания адвокаты Рудьковского заявили, что он признает вину частично и попросили выбрать ему залог в размере 10 млн рублей или домашний арест.
В российских СМИ 1 октября появилось сообщение о том, что полиция задержала бывшего министра транспорта Украины в четверг, 28 сентября в деле о "нападении" на российское посольство в Киеве.
6 февраля следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение фигурантам дела о "нападения" на посольство России в Киеве в 2014-м и 2016-м годах.
Отметим, в сентябре 2016 года у посольства РФ в Киеве произошел инцидент с использованием салютной установки.