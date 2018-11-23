Екс-міністру Рудьковському у РФ уже місяць проводять психіатричну експертизу

За інформацією ЗМІ, Басманний суд Москви сьогодні продовжив до 27 січня арешт екс-міністра Миколи Рудьковського, затриманого в Москві в жовтні за напад на російське посольство в Києві в 2014 році.

"Суд задовольнив клопотання слідчого і продовжив арешт Рудьковського до 27 січня", - сказав співрозмовник агентства.

Видання відзначає, обвинуваченого на розгляді клопотання слідства не було в зв'язку з тим, що він знаходиться в інституті ім. В. П. Сербського на стаціонарній експертизі з початку листопада. Під час засідання адвокати Рудьковського заявили, що він визнає провину частково і попросили обрати йому заставу в розмірі 10 млн рублів або домашній арешт.

У російських ЗМІ 1 жовтня з’явилось повідомлення про те, що поліція затримала колишнього міністра транспорту України в четвер, 28 вересня у справі про “напад” на російське посольство в Києві.

6 лютого слідчий комітет РФ заочно пред’явив обвинувачення фігурантам справ про “напади” на посольство Росії у Києві у 2014-му і 2016-му роках.

Зазначимо, у вересні 2016 року біля посольства РФ у Києві стався інцидент з використанням салютної установки.