Экс-министра здравоохранения Польши избили из-за COVID-политики, он в больнице

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подвергся нападению в городе Седльце на востоке страны. Инцидент произошел возле одного из местных ресторанов, где двое мужчин напали на экс-министра, выкрикивая оскорбления в адрес его политики во время пандемии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Несколько часов назад я стал жертвой жестокого нападения. Меня избили двое мужчин, которые кричали: "Смерть предателям родины". Меня ударили по лицу, а затем ногами, когда я лежал на земле. Весь инцидент длился несколько секунд, а затем преступники скрылись – сообщил Недзельский.

Полиция подтвердила задержание двух подозреваемых в возрасте около 30 лет. Их планируют допросить в ближайшее время, после чего власти объявят дополнительные подробности. Пострадавшего доставили в Воеводскую больницу в Седльце, но после обследования он был выписан в тот же день – серьезных травм не зафиксировано.

Премьер-министр Польши Дональд Туск решительно осудил нападение и заверил, что нападавшие понесут суровое наказание. "Без милосердия", – подчеркнул он.

Недзельский возглавлял Министерство здравоохранения в 2020–2023 годах и стал ключевой фигурой в принятии решений относительно локдаунов и вакцинации. Сам политик считает нападение следствием политической поляризации и отсутствия должного реагирования государства на угрозы.

Это результат толерантности к языку ненависти. Я надеюсь, что эта ситуация вызовет у всех политических партий осознание того, что мы уже находимся на скользком пути. Пассивность лишь обречет нас на дальнейшую эскалацию – подчеркнул он, упомянув решение министра внутренних дел Марцина Кервинского лишить его государственной охраны, несмотря на предыдущие угрозы.

