Экс-министра здравоохранения Польши избили из-за COVID-политики, он в больнице

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
11:21 • 3092 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
07:27 • 29805 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 58376 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 58991 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 92042 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 68066 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 76645 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 196584 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90720 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55312 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.5м/с
34%
754мм
Популярные новости
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 44514 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 42426 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 12193 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 19819 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 39555 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 113299 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 115402 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 196540 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 178554 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Богдан Долинце
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Дарницкий район
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 77502 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 109940 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 112682 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 108844 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 141654 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
Нью-Йорк Таймс

Экс-министра здравоохранения Польши избили из-за COVID-политики, он в больнице

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подвергся нападению в Седльце. Двое мужчин избили его, выкрикивая оскорбления по поводу его политики во время пандемии.

Экс-министра здравоохранения Польши избили из-за COVID-политики, он в больнице

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подвергся нападению в городе Седльце на востоке страны. Инцидент произошел возле одного из местных ресторанов, где двое мужчин напали на экс-министра, выкрикивая оскорбления в адрес его политики во время пандемии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Несколько часов назад я стал жертвой жестокого нападения. Меня избили двое мужчин, которые кричали: "Смерть предателям родины". Меня ударили по лицу, а затем ногами, когда я лежал на земле. Весь инцидент длился несколько секунд, а затем преступники скрылись

– сообщил Недзельский.

Полиция подтвердила задержание двух подозреваемых в возрасте около 30 лет. Их планируют допросить в ближайшее время, после чего власти объявят дополнительные подробности. Пострадавшего доставили в Воеводскую больницу в Седльце, но после обследования он был выписан в тот же день – серьезных травм не зафиксировано.

Премьер-министр Польши Дональд Туск решительно осудил нападение и заверил, что нападавшие понесут суровое наказание. "Без милосердия", – подчеркнул он.

Недзельский возглавлял Министерство здравоохранения в 2020–2023 годах и стал ключевой фигурой в принятии решений относительно локдаунов и вакцинации. Сам политик считает нападение следствием политической поляризации и отсутствия должного реагирования государства на угрозы.

Это результат толерантности к языку ненависти. Я надеюсь, что эта ситуация вызовет у всех политических партий осознание того, что мы уже находимся на скользком пути. Пассивность лишь обречет нас на дальнейшую эскалацию

– подчеркнул он, упомянув решение министра внутренних дел Марцина Кервинского лишить его государственной охраны, несмотря на предыдущие угрозы.

Закон о помощи украинцам: правительство Польши работает над альтернативой после вето Навроцкого27.08.2025, 15:21 • 2492 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дональд Туск
Польша