Ексміністра охорони здоров'я Польщі побили через COVID-політику, він в лікарні

Ексклюзив
11:21 • 3454 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 30399 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 59113 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 59646 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 92619 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 68475 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 76890 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 197312 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90754 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55333 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

Ексміністра охорони здоров'я Польщі побили через COVID-політику, він в лікарні

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Колишній міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзельський зазнав нападу в Седльце. Двоє чоловіків побили його, вигукуючи образи щодо його політики під час пандемії.

Ексміністра охорони здоров'я Польщі побили через COVID-політику, він в лікарні

Колишній міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзельський зазнав нападу у місті Седльце, що на сході країни. Інцидент стався біля одного з місцевих ресторанів, де двоє чоловіків напали на ексміністра, вигукуючи образи на адресу його політики під час пандемії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Кілька годин тому я став жертвою жорстокого нападу. Мене побили двоє чоловіків, які кричали: "Смерть зрадникам батьківщини". Мене вдарили по обличчю, а потім ногами, коли я лежав на землі. Весь інцидент тривав кілька секунд, а потім злочинці втекли

– повідомив Нєдзельський. 

Поліція підтвердила затримання двох підозрюваних віком близько 30 років. Їх планують допитати найближчим часом, після чого влада оголосить додаткові подробиці. Постраждалого доставили до Воєводської лікарні в Седльце, але після обстеження він був виписаний того ж дня – серйозних травм не зафіксовано.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск рішуче засудив напад і запевнив, що нападники понесуть суворе покарання. "Без милосердя", – наголосив він.

Нєдзельський очолював Міністерство охорони здоров’я у 2020–2023 роках і став ключовою фігурою в ухваленні рішень щодо локдаунів і вакцинації. Сам політик вважає напад наслідком політичної поляризації та відсутності належного реагування держави на загрози.

Це результат толерантності до мови ненависті. Я сподіваюся, що ця ситуація викличе у всіх політичних партіях усвідомлення того, що ми вже перебуваємо на слизькому шляху. Пасивність лише прирече нас на подальшу ескалацію

– підкреслив він, згадавши рішення міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського позбавити його державної охорони попри попередні погрози. 

Закон про допомогу українцям: уряд Польщі працює над альтернативою після вето Навроцького27.08.25, 15:21 • 2500 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Дональд Туск
Польща