Ексміністра охорони здоров'я Польщі побили через COVID-політику, він в лікарні

Колишній міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзельський зазнав нападу у місті Седльце, що на сході країни. Інцидент стався біля одного з місцевих ресторанів, де двоє чоловіків напали на ексміністра, вигукуючи образи на адресу його політики під час пандемії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Кілька годин тому я став жертвою жорстокого нападу. Мене побили двоє чоловіків, які кричали: "Смерть зрадникам батьківщини". Мене вдарили по обличчю, а потім ногами, коли я лежав на землі. Весь інцидент тривав кілька секунд, а потім злочинці втекли – повідомив Нєдзельський.

Поліція підтвердила затримання двох підозрюваних віком близько 30 років. Їх планують допитати найближчим часом, після чого влада оголосить додаткові подробиці. Постраждалого доставили до Воєводської лікарні в Седльце, але після обстеження він був виписаний того ж дня – серйозних травм не зафіксовано.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск рішуче засудив напад і запевнив, що нападники понесуть суворе покарання. "Без милосердя", – наголосив він.

Нєдзельський очолював Міністерство охорони здоров’я у 2020–2023 роках і став ключовою фігурою в ухваленні рішень щодо локдаунів і вакцинації. Сам політик вважає напад наслідком політичної поляризації та відсутності належного реагування держави на загрози.

Це результат толерантності до мови ненависті. Я сподіваюся, що ця ситуація викличе у всіх політичних партіях усвідомлення того, що ми вже перебуваємо на слизькому шляху. Пасивність лише прирече нас на подальшу ескалацію – підкреслив він, згадавши рішення міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського позбавити його державної охорони попри попередні погрози.

